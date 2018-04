Euroflora, ecco cosa fare domani ai parchi di Nervi

Genova. Domenica 29 aprile maestri floricoltori ed esperti di cesteria del Mercato dei Fiori di Pescia, per tutta la giornata, daranno prova della loro sapiente abilità nella produzione di contenitori e altra oggettistica d’intreccio nell’area curata dai vivaisti toscani nel parco Groppallo.

Il primo appuntamento è in programma alle 10: FioriAMO, laboratori e attività legati al meraviglioso mondo dei fiori e delle fronde sul Belvedere di Villa Serra, a cura di Livia Iannoni, Barbara Carbone, Veronica Simeoni.Nello Spazio Incontri Mare il Laboratorio sul pesto, organizzato dal Consorzio di tutela del Basilico genovese D.O.P., è in agenda nei seguenti orari: 11.30 – 14.30 – 16.30.

Alle 16 sullo scenografico belvedere di Villa Serra, Danzando i fiori e la femminilità, esibizione in varie coreografie e diversi stili di danza associate ai quattro elementi naturali. L’evento è a cura di Livia Iannoni, AnahitaTcheragali, Ines Re e Paola Basso.

Sul far del tramonto, alle ore 17, sul Belvedere di Villa Serra, Fiori e Bellezza, Passione e Poesia, secondo appuntamento con l’anteprima poetica-floreale del 24° Festival internazionale di poesia Parole Spalancate, in calendario in città dal 7 al 17 giugno, con Claudio Pozzani e Livia Iannoni.