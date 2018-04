Euroflora, è caccia al ticket, Fiera proroga apertura biglietteria fino al 20aprile

Genova. Euroflora si avvicina e, in vista dell’inizio della kermesse, è stata decisa la proroga, fino a venerdì 20 aprile, della biglietteria di Euroflora a Piazzale Kennedy

L’apertura della biglietteria di Euroflora all’ingresso del quartiere fieristico, in funzione da venerdì 6 aprile, sarà in funzione tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30.

Non stop fino a domenica 6 maggio, invece, per la cassa presente nello IAT – Ufficio Informazioni e Accoglienza del Porto Antico, all’ingresso dell’area, in Calata Falcone Borsellino, tutti i giorni dalle 9 alle 18.

La vendita dei biglietti prosegue anche on line sul sito www.euroflora2018.it e nei punti convenzionati Vivaticket.