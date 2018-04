Euroflora, attivo un numero verde per l’accesso dei disabili ai parchi di Nervi

Genova. Da domani, martedì 10 aprile, l’assessorato alle Politiche Socio Sanitarie attiverà lo speciale numero verde 800.070506 che fornirà informazioni relative all’accesso ad Euroflora per disabili.

Il numero verde sarà attivo fino a domenica 6 maggio 2018, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, sabato e domenica inclusi.

“Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di poter partecipare a questa grande festa per la città che sarà Euroflora – dice l’assessore Francesca Fassio – Abbiamo studiato le varie problematiche e possibilità di intervento e utilizzeremo ogni possibile strumento che possa garantire a tutti l’accesso alla manifestazione; l’attivazione del numero verde consentirà alle persone disabili di ottenere in anticipo le informazioni per poter organizzare ogni dettaglio della visita e quindi di godersi l’esperienza nel modo migliore”.