Genova. Euroflora si avvicina a passi rapidi, e fervono i preparativi in città, soprattutto nella location destinata ad ospitare l’evento, i Parchi di Nervi, in questi giorni chiusi per permette, appunto, gli interventi di allestimento e “maquillage”.

Aster sta facendo diversi interventi per preparare al meglio i parchi: nei giorni scorsi è stato ripristinato il ponte che unisce i parchi di due ville, mentre i viali tra i prati sono oggetto di ri-asfaltatura.

di 5 Galleria fotografica Aster intervento Parchi di Nervi









Ed è proprio questa operazione a suscitare qualche malumore sul web, oramai tradizionale contenitore della critica: secondo alcuni, infatti, vedendo le foto pubblicate dalla stessa Aster, l’intervento è un “tapullo” fatto di fretta, secondo altri invece è cosa buona.

Le polemiche però più aspre arrivano da coloro che raffrontano l’attuale con l’antico: secondo molti questa è stata occasione persa per tornare alle stradine in ghiaia (come peraltro ci sono in alcune parti dei parchi), come era in origine. Per altri, invece, l’importante è salvare le caditoie di ciottolato, vero tratto distintivo del “arrangiamento”.

(foto prese dalla pagina Facebook di Aster)