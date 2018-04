Genova. Erbacce, aiuole incolte e il solito corollario di immondizia e mobilio gettato ai bordi della strada.

Ne abbiamo parlato mesi fa ma la situazione non è cambiata.

A fotografarla ancora una volta è il lettore di Genova24 Mattia Congia che giustamente si chiede se, in vista di Euroflora e visto che l’aeroporto Colombo è un po’ il biglietto da visita della città, non avrebbe avuto senso dare una sistemata alle aiuole di via Aviatori e Pionieri d’Italia e togliere dalla strada un po’ di immondizia.