Emozione e divisa: consegnati i tesserini ai nuovi 38 agenti di polizia locale

Genova. Sono 38 i nuovi agenti della polizia locale di Genova ai quali, questo pomeriggio, nel corso di una cerimonia ufficiale, sono stati consegnati i tesserini che rappresentano il loro ingresso nel corpo. Di queste nuove unità 8 sono donne, con una fascia di età che va dai 30 ai 35 anni. Il più anziano ha 44 anni.

“Il sindaco si era impegnato in campagna elettorale ad aumentare le forze municipali – ha sottolineato l’assessore al Personale del Comune Arianna Viscogliosi – e noi ci siamo attivati in questo senso. Questo nuovi agenti sono l’interfaccia tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione e quindi svolgono un ruolo istituzionale fondamentale”.

Con la consegna del tesserino i nuovi agenti di polizia municipale entreranno in servizio sul territorio. “Questi nuovi agenti, che verranno formati anche sul campo con colleghi più esperti, saranno impiegati in varie mansioni – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza del Comune Stefano Garassino – dal nucleo nuovo sulla vivibilità al rinforzare i distretti e questa rappresenta una conferma di come l’amministrazione ha deciso di investire, come aveva promesso, sul comparto della sicurezza”.

Gli agenti hanno seguito un corso organizzato dal Comune di Genova insieme con il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università, con il trait d’union della Regione Liguria che ha costruito il percorso formativo con l’Università. “Abbiamo contribuito alla prima formazione stanziando alcune risorse – ha ricordato la vice presidente della Regione Liguria Sonia Viale – e questo rappresenta un forte momento di collaborazione con il Comune sui temi della sicurezza. Quest’anno la Regione ha stanziato un’importante voce di bilancio su questo capitolo e stiamo lavorando a un protocollo con la prefettura e il Comune di Genova proprio sulla sicurezza partecipata”.