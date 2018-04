Elpis, Rowing e Speranza Pra’ al 32° Memorial d’Aloja

Genova. Da domani, venerdì 13 aprile, a domenica 15 aprile, a Piediluco, in Umbria, si celebrerà la 32ª edizione del Memorial d’Aloja, regata internazionale intitolata allo storico presidente federale e caratterizzata dalla partecipazione di equipaggi in arrivo da 27 nazioni.

Per la Liguria, sono in gara diversi vogatori. Cesare Gabbia (Elpis Genova), Davide Mumolo (Elpis Genova) e Paolo Perino (Fiamme Gialle) affronteranno, nella prima sessione (finale sabato mattina) la gara dell’otto, specialità nella quale a Sarasota-Bradenton (Stati Uniti) hanno conquistato il bronzo ai Mondiali 2017. Al via, nella specialità del due senza, anche Federico Garibaldi (Elpis Genova).

Grande orgoglio per il Rowing Club Genovese con la partecipazione di Maria Ludovica Costa nella categoria Junior e Giorgio Casaccia Gibelli nella categoria Under 23, affiancati dall’allenatore Giulio Basso, collaboratore della Nazionale per la squadra junior.

Tra gli equipaggi societari, in gara vogatori del Rowing Club Genovese (Lucia Rebuffo, Giada Danovaro, Leonardo Bava, Andrea Costa, Giacomo Costa) e Speranza Pra’ (Alessio Bozzano, Edoardo Rocchi).