Elio e Le Storie Tese, annullato il concerto di Genova

Genova. Data annullata a pochi giorni dal concerto. I fan di Elio e le Storie Tese resteranno a bocca asciutta: niente tappa del tour d’addio all’Rds Stadium della Fiumara l’8 maggio. La notizia è stata comunicata dalla GrandiEventi.

Non è il primo episodio di questo tour d’addio della band appena iniziato, il concerto al Mediolanum Forum previsto per il 23 aprile è stato rinviato al 26 giugno al CarroPonte di Sesto San Giovanni, anche la data di Conegliano del 25 maggio è stata annullata e quella di Verona è stata spostata dall’Arena al Teatro Romano. Le motivazioni? Basta leggere i commenti sulle varie date per capire che i fan stanno disertando anche un po’ per protesta: “

Anche le modalità di rimborso dei biglietti hanno fatto imbufalire i fan: se non ci sono grossi problemi per quelli acquistati nei punti vendita (occorre rivolgersi allo stesso entro il 12 maggio), o sul sito TicketOne o call center tramite la modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘ (invio e-mail a ecomm.customerservice@ticketone.it entro il 12 maggio 2018), per il rimborso di quelli acquistati online o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, occorre spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre entro il 12 maggio 2018 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).