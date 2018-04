Edoardo Rixi vice-capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati

Edoardo Rixi è il vice-capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

Ad annunciare la nomina è lo stesso ex assessore regionale tramite la propropria pagina Facebook: “È un grande onore per me essere stato nominato vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati – scrive Rixi – Voglio ringraziare il capogruppo, Giancarlo Giorgetti, e il nostro segretario Matteo Salvini per la fiducia”.

Per Rixi si tratta di “un risultato che è anche un riconoscimento dell’impegno e del grande lavoro di tutta la Lega in Liguria. Una ragione in più per impegnarmi a dare il massimo, come sempre”.