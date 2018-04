Santa Margherita Ligure. Nuova sconfitta a tavolino per il Valdivara 5 Terre, questa volta relativa alla partita con la Sammargheritese del 18 marzo, valevole per la 25ª giornata. La partita va in archivio con il risultato di 0-3 per gli arancioni.

Massimiliano Gallino (Genova Calcio) dovrà saltare quattro partite perché “a fine gara dava la mano ad un assistente arbitrale, stringendogliela per circa 30″, con l’intento di procurargli male, anche dopo essere stato invitato a desistere dal proprio intento, e, contestualmente, profferiva frasi irriguardose ed offensive nei confronti della terna”.

Federico Caroglio (Genova Calcio) è stato fermato per due turni.

Filippo Licata, Erri Praino (Albenga), Nicolò Porrata (Sestrese), Francesco Ilardo (Genova Calcio), Andrea Zanovello, Niccolò Monti (Busalla), Ludovico Pinna (Imperia), Giorgio Alessandro Del Cielo (Sammargheritese), Nicolò Buono e Marc Tona (Vado) sono stati squalificati per un turno.

Pierluigi Lepore, allenatore della Sestrese, è stato squalificato per una gara.

Francesco Rinzivillo, dirigente della Genova Calcio, è stato inibito fino al 26 aprile.

La classifica marcatori dopo 26 giornate:

23 reti: Daddi (Imperia).

21 reti: Mura (Rivarolese).

19 reti: Bertuccelli (Valdivara 5 Terre).

17 reti: S. Romei (Genova Calcio).

15 reti: Lobascio (Serra Riccò).

14 reti: Maggiore (Fezzanese).

13 reti: Zunino (Pietra Ligure), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Lorenzini, L. Corvi (Fezzanese).

12 reti: Anselmo (Pietra Ligure), Salzone (Ventimiglia).

10 reti: Sanci (Imperia), Baudi (Fezzanese), Mengali (Vado).

9 reti: Ilardo (Genova Calcio), Gaggero (Albenga), Compagnone (Busalla), Donati (Molassana Boero), Sighieri (Rivarolese).

8 reti: Marasco (Rapallo), Marrale (Sammargheritese).

7 reti: Venturelli (Genova Calcio), Castagna (Imperia), Calcagno (Albenga), Liguori (Sestrese), Di Pietro (Vado).

6 reti: Trotti (Ventimiglia), S. Cagliani, Repetto (Busalla), S. Cilia, Belfiore (Sammargheritese), Chiarabini (Rivarolese).

5 reti: N. Morando, Re (Serra Riccò), Cupini (Fezzanese), De Persiis (Sestrese), Mozzachiodi (Valdivara 5 Terre), Metalla, Donaggio (Vado), Galiera (Ventimiglia), A. Costa (Molassana Boero), Baracco (Pietra Ligure), Gambarelli (Sammargheritese), Dieci, G. Cotellessa (Busalla).

4 reti: Poggioli (Serra Riccò), Andreis (Albenga), Ymeri (Imperia), Chiapperini (Sammargheritese), Zavatto (Fezzanese), Marchi, Nelli, M. Rossi (Rapallo), G. Cilia (Sestrese), Oliviero (Rivarolese), Facello, Rovere (Pietra Ligure), Piovano (Vado).

3 reti: Bottino (Pietra Ligure), Pondaco (Rapallo), Giglio (Imperia), Mortola (Sammargheritese), Lunghi, Grasselli (Fezzanese), Casagrande, Criscuolo (Moconesi Fontanabuona), Cafournelle, Felici (Ventimiglia), Revello, Licata, Antonelli (Albenga), Guidotti, Cafferata (Molassana Boero), Del Nero, Vagge (Vado), Sassari, L. Costa (Genova Calcio).

2 reti: Lipani, Lo Stanco (Sestrese), Ciccia, M. Montecucco, Termini (Serra Riccò), P. Oneto (Moconesi Fontanabuona), Centino, P. Rossi (Pietra Ligure), Canu, Risso, Laera, Ambrosini (Imperia), Michi, Carbone, Mosto (Rapallo), Ejalonibu, Ortelli (Valdivara 5 Terre), A. Rocca, Pastorino, Perlo, Piazza (Albenga), Donato, Morabito, Garrasi (Rivarolese), De Martino, Pennucci (Fezzanese), Francesconi (Vado), Bortolini, Oliva, Arnulfo, Ottoboni (Busalla), Traverso, Tangredi, Digno, Camoirano (Genova Calcio), D. Rea (Ventimiglia), Caramello (Molassana Boero), Masi (Sammargheritese).

1 rete: Pollero (Imperia), Job, Ferrante, Parodi, Piroli, Liguori, Ardinghi, Mereto (Sestrese), Cargioli, Terminello, Gavini (Fezzanese), El Caidi, Grasso, Nuti, A. Naclerio, Garibotti, Olonisakin (Valdivara 5 Terre), Dell’Ovo, Sanguineti, Duranti, Galluzzo, Giambarresi, Pannone, Quattrone, Ferrarotti, Campanella, Cappelli (Moconesi Fontanabuona), M. Romei, Mancini (Molassana Boero), Puddu (Pietra Ligure), Gallio, J. Signorini, Maucci, Cagnazzo, Neirotti, Privino, Amandolesi (Sammargheritese), Simonetti, Pira, Badoino, Caredda, Fanelli, Praino, Cocito (Albenga), Murtas, Bianco (Busalla), Cappannelli (Genova Calcio), F. Ghirlanda, Napello, Sanguineti, Maffei (Rapallo), Majorana, Varvicchio, Sardu (Serra Riccò), Ferrara, Buono, Eretta, Briano, Macagno (Vado), A. Rea, Allegro, Mamone (Ventimiglia), Malatesta, Memoli, Martino, Sangiuliano, Cocurullo (Rivarolese).

Autoreti: Giglio (pro Sammargheritese), Ottoboni (pro Fezzanese), F. Burdo, Pinna (pro Pietra Ligure), Danio (pro Busalla), Forlani, Salvarezza (pro Sestrese), Boccardo (pro Ventimiglia), Pastorino (pro Imperia), Peirano (pro Rapallo).