Genova. La giornata numero venti del campionato di Serie D maschile, potratta fino al posticipo di giovedì sera, vede chiaramente in vetta il Sant’Antonio, che ha però giocato una gara in più. A due turni dalla conclusione, quindi, qualcosa è ancora possibile che cambi ai piani alti della serie.

Doppio impegno nello scorso weekend per i primi della classe: il Sant’Antonio ha piegato al tie break Celle Varazze volley sabato pomeriggio, con una gara determinata e combattutissima. Ai due punti del sabato, i genovesi hanno aggiunto i tre conquistati domenica sera, superando ad Alassio i padroni di casa con il risultato di 3-0.

Alle spalle di Sant’Antonio, con quattro punti di ritardo, c’è la Admo volley: il team verdeblù di Lavagna ha superato i Barbudos Albenga per tre set a zero, allungando sulla Volleyprimavera, terza. Gli imperisi, infatti, sono stati costretti al tie break dalla Sabazia pallavolo e hanno così ceduto un punto che potrebbe essere davvero pesante in vista delle ultime due gare.

Aprofittando del KO della Sabazia, Rapallo ha conquistato il quarto posto, vincendo in casa contro il Santa Sabina con il risultato di 3-1. In coda, sconfitti i Barbudos, ottiene ben due punti al tie break la Volare volley, che supera il Maremola volley. Tie break anche nel posticipo tra Colombo Genova e Celle Varazze: vincono gli ospiti, che ben gestiscono il finale e conquistano due punti per la classifica della serie.