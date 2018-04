Droga, studente genovese “pizzicato” dal pattuglione con l’erba in tasca. Arrestato per spaccio

Genova. Uno studente genovese di 21 anni, L.Z., gravato di pregiudizi di polizia, nato a Londra, cittadino Italiano, residente in questo capoluogo in vico Teatro Nazionale, la scorsa serata, mentre passava da vico dei Tre Magi, è stato fermato dal “pattuglione” di esercito e carabinieri.

Il ragazzo, dopo la fase dell’identificazione, perquisito è stato trovato in possesso di 7 grammi di “marijuana” e una modica somma di denaro.

Più tardi, gli stessi militari, hanno prequisito la sua abitazione, trovando altri 30 grammi della stessa sostanza, 6 grammi di “hashish” e un bilancino di precisione, il tutto sequestrato.

Pertanto, il giovane è stato tratto in arresto per “spaccio di sostanze stupefacenti”, quindi in mattinata sarà processato con rito direttissimo.