Donna si infortuna a S. Fruttuoso, interviene il soccorso alpino

San Fruttuoso. Si è concluso nella tarda serata di ieri l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Ligure, che ha permesso di portare in salvo una donna che si era infortunata nel Parco di Portofino.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato poco prima delle 20.00 di ieri per un intervento in zona Mulini, sul sentiero che da San Fruttuoso porta a Pietre Strette. Una squadra del Soccorso Alpino si è portata sul posto dove una ragazza di 39 anni a causa di un forte dolore ad una caviglia non era più in grado di proseguire il cammino.

A complicare l’intervento la forte mareggiata a causa della quale non è stato possibile scendere verso mare, insieme alla squadra dei Vvff di Rapallo.

E’ stato, quindi, necessario portare la ragazza con barella portantina per il ripido sentiero che porta a Pietre Strette dove grazie alla P.A.Volontari Soccorso di Ruta è stata trasportata al Policlinico San Martino per gli accertamenti del caso.