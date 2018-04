Dinghy 12’, una sola prova per la Coppa “Cioccia” Briasco

Arenzano. Prima prova nel ponente del campionato ligure 2018 Dinghy 12’, con le barche nella spiaggia del Circolo Sirombra di Arenzano per la Coppa “Cioccia” Briasco, organizzata in collaborazione con il CV Cogoleto.

Condizioni meteo molto incerte per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia, partenza a mezzogiorno con 12 partecipanti. Abbigliamento già estivo, vento leggero da Ponente.

Il comitato posa velocemente il campo di regata e si riesce a finire la prova. Spostato il campo per la rotazione del vento, procedura di partenza per la seconda prova, ma il vento cala, inteligenza e si aspetta sino dopo le 14,30 quando il vomitato fa rientrare i partecipanti. A terra si disarma e come di consueto si finisce la giornata a tavola,

con fave e salame, spaghetti all’amatriciana e crostata.

La domenica mattina qualche nuvola in più, ma niente vento; la partenza è programmata alle ore 11. Alle 10 il comitato esce, intelligenza a terra e si aspetta sino alle 14,30, si lavano e impacchettano le barche, ci si ritrova di nuovo a tavola e per la premiazione.

La classifica dell’unica prova disputata vede primo Luigi Gazzolo, secondo Attilio Carmagnani e terzo Paolo Ermolli. Primo Master sempre Carmagnani e primo classico Emanuele Ottonello. Premio femminile a Matilde Giuliano e Ilaria Amoretti del circolo ospitante.

Clicca qui per consultare la classifica completa.

“Ringraziamo il comitato che ha fatto l’impossibile – dichiara Fabio Pardelli, quarto classificato -, e questi due circoli che ogni anno ci accolgono con grande ospitalità. Il prossimo fine settimana ci troveremo a Sestri Ponente per la Coppa del Sindaco alla LNI”.