Cosmo e Colapesce, l’indie italiano d’autore sbarca a Sestri Levante per il Mojotic Festival

Genova. Saranno due protagonisti della musica italiana a salire per primi sul palco del Mojotic Festival di Sestri Levante, nel nuovo spazio del Parco Nelson Mandela, in quest’estate 2018. A inaugurare la stagione concertistica del nuovo spazio verde cittadino, martedì 17 Luglio, saranno due stelle della musica indie nazionale: Cosmo e Colapesce.

Cosmo ha fatto uscire il suo ultimo e indiscusso lavoro, Cosmotronic, lo scorso 12 gennaio; un album, prodotto da 42 Records/Believe e anticipato dal singolo Turbo, che gioca sulle due anime artistiche del deejay e producer di Ivrea: la canzone d’autore e la musica da club, finalmente fusi in uno stile unico e originale. Cosmotronic prosegue e amplifica il percorso cominciato con L’ultima festa, certificato disco d’oro, che nel 2016 l’ha reso uno dei nomi più caldi della nuova musica italiana.

Il live di Colapesce invece è uno spettacolo unico e visionario, dal forte impianto teatrale e carico di suggestioni, proprio come Infedele, il disco che sta portando in giro. Prodotto dallo stesso Colapesce insieme a Jacopo Incani – meglio noto come IOSONOUNCANE – e Mario Conte (che con Lorenzo aveva già collaborato per “Egomostro”), questo ultimo album rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della musica. Una musica libera, fuori dai vincoli di genere e dalle regole, un vero e proprio viaggio nella forma canzone attraverso stimoli e suggestioni anche opposti tra di loro.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Vivaticket, Ticketone e Diyticket dalle ore 11 di giovedì 15 marzo 2018. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla programmazione del festival li potete invece trovare sul sito www.mojotic.it e sulla pagina Facebook Mojotic.