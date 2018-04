Corso Europa, ragazzina di 14 anni investita: è ricoverata in gravi condizioni

Genova. Ieri sera poco prima delle 23 grave incidente in corso Europa, nel levante cittadino. Un’auto ha investito, per ragioni ancora da chiarire, una ragazzina di 14 anni.

E’ successo all’incrocio con via Isonzo, in direzione di Nervi. Alcuni testimoni avrebbero visto che l’adolescente ha attraverso la strada con il semaforo rosso per i pedoni.

La giovanissima, soccorsa da ambulanza e automedica del 118, è stata ricoverata con diversi traumi e in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino. Ferita anche la persona alla guida della vettura.

Sull’incidente indaga la sezione giudiziaria della polizia municipale.