Cornigliano, il consigliere Vacalebre: “La scuola Sbarbaro abbandonata al degrado, serve un intervento”

Genova. Lavori in vista, ma per ora all’orizzonte, per la scuola Camillo Sbarbaro di Cornigliano che versa in condizioni di degrado, sia per quanto riguarda la struttura sia nel parco. Per questo il consigliere comunale di Fratelli D’Italia Valeriano Vacalebre ha presentato un’interpellanza sull’argomento.

“Cornigliano ha bisogno di molte attenzioni e cura del suo territorio, tra gli interventi urgenti c’è quello di ripristinare la sicurezza ed il decoro del plesso scolastico. Tutti i plessi scolastici, è pur vero, necessitano di interventi, ma la situazione della Sbarbaro è di pericolo e degrado. Anche il parco ha bisogno di interventi di ripristino soprattutto se consideriamo che molte parti della sua superficie sono inagibili e transennate creando ulteriore pericolo per i bambini”, dice Vacalebre.

“Ho assoluta fiducia tanto nella giunta quanto nell’assessore Fanghella – continua – e so che mi risponderà accuratamente in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale come aveva già fatto novembre scorso, ma questa volta voglio anche sapere quando e come si interverrà per rimediare a questo stato di abbandono”. Il consigliere Vacalebre continua la sua attività istituzionale per Cornigliano e per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

A dicembre, durante un incontro pubblico con i cittadini di Cornigliano, a cui aveva partecipato anche il sindaco Marco Bucci la Società per Cornigliano aveva annunciato lo stanziamento di fondi per alcuni lavori di messa in sicurezza della scuola.