Coppia di 19enni spacciava da tempo ai giardinetti di via Del Camoscio, arrestati

Genova. Ieri sera, la Polizia di Genova arrestato una coppia di giovani genovesi, entrambi di 19 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, dopo le tante segnalazioni di residenti del quartiere di Marassi, che indicavano i giardini di via del Camoscio come teatro di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno effettuato alcuni controlli in varie ore della giornata.

Durante uno di questi controlli, gli operatori hanno notato la coppia di genovesi consegnare un sacchetto a un ragazzo e li hanno immediatamente fermati. I due sono stati trovati in possesso di 10 bustine in plastica contenenti complessivamente 18 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire presso la loro abitazione ulteriori 90 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e poco più 500 euro in banconote di piccolo taglio.

I due giovani sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane presso il carcere di Marassi mentre la ragazza è stata accompagnata al carcere di Pontedecimo.