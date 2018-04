Coppa Davis, l’Italia è fuori, battuta dalla Francia 3 a 1. Delusione sugli spalti

Genova. Gli azzurri non ce l’hanno fatta: dopo 4 set, Fognini si arrende a Pouille, regalando il terzo punto, quello decisivo, ai cugini d’oltralpe.

Si ferma in questo modo la Coppa Davis italiana: grande entusiasmo comunque sugli spalti, per un evento internazionale di grande livello. Entusiasmo e un poco di delusione per gli spettatori che anche oggi hanno affollato il campo centrale dell’impianto di Valletta Cambiaso.

La partita era partita bene per Fognini, con la conquista del primo set. Poi però la differenza con l’avversario francese è venuta fuori sulla lunga distanza. 2-6/6-1/7-6/6-3 è lo score dei set che non fa sconti.

Il torneo, comunque va avanti, e ci aspettano match di grande livello, come sempre accade per questa competizione. Rimane l’amarezza di non vedere più sulla terra battuta le magliette tricolore correre verso il colpo vincente