Prima uscita della nazionale italiana di Tennis maschile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso di Genova, e subito tante emozioni anche se Andreas Seppi non è riuscito in quello che ad un certo punto della gara sembrava un piccolo, grande miracolo con il francese Lucas Pouille.

Partita lunga che Seppi sembrava avere già perso dopo due set in cui il transalpino sembrava avere in pugno la gara. 3-6 e 2-6 per Pouille che poi, però subisce la rimonta del trentino, bravo a tornare a vincere grazie sicuramente ad un calo dell’avversario, ma anche grazie ad un ritorno di fiamma nel motore di Seppi che passa 6-4 nel terzo set e vola nel quarto con un gioco davvero bello e che sembra poter essere vincente, specie dopo il 6-3 del quarto set.

Foto 3 di 3





Poi il crollo verticale con Pouille che dopo l’1-1 momentanei nei games, scappa via. Seppi resiste fino al 4-2 che il francese agguanta con fatica, poi Seppi “tira i remi in barca”, ed il recente infortunio sicuramente può avere influito sul gioco del tennista tricolore. Peccato perché in molti avevano iniziato a crederci e il tifo di Genova si è fatto sentire. Ora tocca all’idolo Fabio Fognini, numero uno italiano e ligure che di sicuro vuole regalare al “suo” pubblico qualcosa di speciale contro Jeremy Chardy.