Coppa Davis, Fognini, Seppe e Bolelli giocano in piazza De Ferrari. Oggi l’incontro con la città

Genova.Primi allenamenti sulla terra rossa di Valletta Cambiaso per l’Italia della Davis. Fognini e compagni sono carichi. La sfida ai Campioni del Mondo della Francia si avvicina. Giovedì il sorteggio definirà il palinsesto delle sfide, da venerdì sarà battaglia sul campo, in uno Stadio Beppe Croce di fatto tutto esaurito.

Prima però gli Azzurri riceveranno la carica dei genovesi nell’abbraccio organizzato nel cuore della città: oggi, infatti, alle ore 16 Fognini, Seppi e Bolelli raggiungeranno piazza De Ferrari, dove sarà allestito un campo da tennis in erba sintetica nell’ambito dell’evento promosso da Regione Liguria e Comune di Genova.

Volée e sorrisi, un abbraccio ai nostri campioni in vista della grande sfida. Già dalle ore 15 saranno i maestri della Federtennis a far giocare tutti i più piccoli che vorranno vivere una giornata di tennis, poi la grande festa con autografi, selfie e la gioia di poter avere tre grandi campioni a contatto con la gente in una occasione davvero speciale.

L’evento è atteso ormai da tantissimi appassionati. In caso di pioggia si terrà comunque e verrà spostato nel porticato di Palazzo Ducale. Non sarà qualche goccia, insomma, a spegnere l’entusiasmo di una città che non vede l’ora di abbracciare Fognini e compagni e spingerli verso l’impresa per lasciare una traccia nella storia del tennis italiano.