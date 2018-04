Controesodo pasquale, ancora code sulle autostrade liguri: sulla A12 in colonna per 7 chilometri

Genova. Un’altra giornata difficile, dopo il lunedì di Pasquetta, per il traffico del rientro sulle autostrade liguri. Anche chi ha optato per una “partenza intelligente” si è trovato in coda. A peggiorare la situazione, la pioggia di queste ore.

In A12 si sono formati fino a sette chilometri di coda per un tamponamento tra tre veicoli tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Genova-Milano. In A10 coda tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori. In A7, invece, tre chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone per lavori.

Al momento traffico intenso con qualche rallentamento su tutto il nodo genovese e in uscita ai caselli di Bolzaneto e Genova Est.