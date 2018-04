Conducente di bus turistico francese aggredisce autista Amt

Genova. Una nuova, ennesima, aggressione a una autista Amt è avvenuta la scorsa notte intorno alle 22. La denuncia arriva da Marco Marsano, del sindacato autoferrotranviari Orsa. Stavolta però non si tratta di un passeggero, ma di un “collega”: l’autista di un bus gran turismo con targa francese.

Questa la dinamica raccontata da Marsano: “L’autista Amt della linea 1, stava percorrendo via Gramsci in direzione Caricamento, quando, nel rettilineo prima della fermata della Darsena, un pullman granturismo francese usciva, con una manovra contraria al codice dalla strada, dalla corsia di obbligo di svolta a destra verso il parcheggio. Il nostro collega trovandosi regolarmente nella sua corsia, si trovava quasi costretto a lasciare al mezzo della controparte lo spazio per reimmettersi nella strada principale”.

Sembrava tutto finito, invece “al capolinea il bus Amt veniva raggiunto e chiuso da quello gran turismo e il conducente, affiancato da una guida turistica, raggiungeva il nostro collega per sostenere il fatto che con la parte posteriore destra del mezzo avesse urtato e danneggiato il suo specchio retrovisore sinistro”.Le cose degenerano rapidamente: “Quando il collega provava a spiegare al conducente francese l’erronea manovra fatta, questi, per tutta risposta, dapprima divelgeva lo specchio retrovisore destro del nostro mezzo (un diciotto metri VanHool) e poi, con lo stesso, provava a colpire al volto il collega. Resosi poi conto del gesto, il violento scappava sul suo pullman insieme alla guida, dileguandosi”. L’Orsa riferisce che le forze dell’ordine si sono già messe sulle tracce del violento, grazie alle segnalazioni di altri autisti presenti sul posto. “Il collega è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, ma fortunatamente il colpo lo ha ferito solo superficialmente”.