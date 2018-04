Concerto nazi-rock a Nervi: i residenti-Resistenti scendono in piazza

Genova. Dopo aver visto per la seconda volta in pochi mesi il loro quartiere diventare sede di un evento organizzato dall’estrema destra genovese, i Resistenti di piazza Pittaluga, nati proprio in occasione del presidio spontaneo dei residenti di Nervi in occasione del convegno di Casapound dello scorso novembre, hanno deciso di organizzarsi.

E per domani hanno organizzato un presidio antifascista in occasione del concerto organizzato da Lealtà Azione che porterà al New Chandra di Nervi circa 150-200 militanti di estrema destra tra cui parecchi skinhead di ultradestra provenienti dalla Lombardia.

“In difesa dei valori antifascisti i Resistenti di Piazza Pittaluga faranno un presidio alle 18 di sabato in Piazza Pittaluga a Nervi – si legge nella nota dell’associazione – per opporsi pacificamente e in maniera non violenta alla prevista riunione – concerto dei gruppi naziskin nello stesso giorno in un locale della passeggiata a mare. Ora e sempre Resistenza!”