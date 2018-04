Concerto nazi-rock a Nervi: almeno 100 poliziotti in piazza, controlli alle uscite autostradali

Genova. Genova. Un centinaio di uomini impiegati perché la passeggiata di Nervi non è tecnicamente impegnativa da chiudere, le auto dei militanti di estrema destra che verranno il più possibile intercettate alle varie uscite autostradali e scortate verso il parcheggio più vicino al New Chandra dove domani sera si terrà il concerto organizzato dal movimento di estrema destra Lealtà Azione.

Un evento di cui la Questura di Genova è venuta a conoscenza solo pochi giorni fa e che desta più di una preoccupazione dal punto di vista dell’ordine pubblico non tanto per possibili contromanifestazioni ma quanto per l’eventualità che gruppi di estrema destra e di estrema sinistra possano venire a contatto in zone magari non vicinissime a quella dell’evento. Per questo reparto mobile e Digos presidieranno Nervi e le principali uscite autostradali fin dal primo pomeriggio mentre i Resistenti di piazza Pittaluga, l’associazione antifascista sorta subito dopo il presidio spontaneo in contemporanea al convegno di Casapound dello scorso novembre, a partire dalle 18 hanno organizzato un presidio nella piazza intitolata al partigiano da cui prendono il nome.

Quello che preoccupa la Questura sono i cani sciolti che potrebbero arrivare alla spicciolata nella cittadina del Levante e per il quartiere di Nervi quella di domani sarà una giornata ad alta tensione fino a tarda notte. Se gli arrivi ‘annunciati’ sono di circa 150 militanti tenuto conto che il locale ha spazi molto piccoli, tutto l’evento sembra soprattutto avere l’obiettivo di lasciare il segno della presenza del movimento di estrema destra milanese, che dallo scorso autunno ha una sede genovese in via Serra, sotto la Lanterna.