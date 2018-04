Comune di Genova, Viscogliosi aderisce a campagna ambientalista Kronos Madre Terra

Genova. Arriva una nuova spinta ambientalista per il Comune di Genova dopo che l’assessore al personale, Arianna Viscogliosi ha deciso di aderire alla campagna ambientalista lanciata da Accademia Kronos Madre Terra “io faccio la mia parte”.

Accademia Kronos è, infatti, una delle prime associazioni ambientaliste italiane per fondazione, la prima che ha affrontato il problema dei cambiamenti climatici e vanta nel board scientifico, due premi Nobel, Vincenzo Ferrara già climatologo Enea e Riccardo Valentini Presidente del Scientific Room, oltre alla presenza di altissime professionalità in campo ambientale.

“Per evitare il collasso del nostro pianeta occorre una decisa spinta dell’opinione pubblica – ha spiegato Viscogliosi – e l’impegno di tutti noi nel limitare i consumi di ogni tipo, ad iniziare da quelli dell’energia elettrica e dell’acqua. Basta un piccolo gesto nella nostra quotidianità come prendere la bicicletta, andare a piedi o usare i mezzi pubblici anziché l’auto – ha concluso – per fare, ognuno di noi, la propria parte per il futuro della vita sulla terra”.