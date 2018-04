Genova. Derby sugli spalti, poche occasioni da gol da commentare, tanto che #SampGenoa non è entrato neanche in tendenza su Twitter. In ogni caso abbiamo scovato qualche “perla”

In tribuna a vedere la partita c’era anche Mihajlovic, quando entra Regini a qualcuno viene un’idea, visti i trascorsi…

Derby di Genova, arbitro di Imperia, ma c’è Liguria anche nel cognome di uno degli assistenti

Anche sugli spalti c’era tensione, questa ripresa è diventata virale



In campo in effetti c’è anche poca cattiveria

Serve un gol x rompere gli equilibri e far partire le scazzottate ???? #SampGenoa — @Belluno1 (@belluno_sabino) 7 aprile 2018

Chi ascolta Radio Nostalgia comunque soffre il triplo a causa della radiocronaca di Pinuccio Brenzini

A noi genoani non serve la dieta, ci pensa Pinuccio a farci perdere mezzo kg a partita! #sampGenoa — Anche i Dalek Cialtroni (@ancheicialtroni) 7 aprile 2018

Qualcuno si attendeva di più anche sui falli

@delinquentweet dobbiamo fare qualcosa, non ci sono più i Samp-Genoa di una volta con 10 ammoniti e 3 espulsi in 40 minuti. Delusione #SampGenoa — Matteo Macca (@MaccTeo) 7 aprile 2018

Dopo il primo tempo non c’è molto da dire

Primo tempo tremendo, senza mezzi termini #SampGenoa — delinquentweet (@delinquentweet) 7 aprile 2018

Anche nella ripresa però non va molto meglio Ancora dieci minuti e Ballardini fa ruotare i pugni #SampGenoa #SampdoriaGenoa — Dr.hellno (@DHellno) 7 aprile 2018

Allora ci si sbilancia sul commento tattico



Giampaolo che chiede a Linetty e Praet di stare stretti per consentire a Regini e Sala di salire manco fossero Roberto Carlos e Maicon. Ottusangolo. #derbydellalanterna #SampGenoa — Andrea D (@SkydAnc3R) 7 aprile 2018