Genova. La vittoria in extremis della Sampdoria in una partita che praticamente per 80 minuti aveva avuto poco da dire, tanto che Delinquentweet commenta così il match, ampiamente in corso

Ragazzi comunque con sta verve mi faccio la borsa dell’acqua calda. Prima però la riempio di gin. #samp #SampBologna — MartaElenaCasanova (@SopravviviMi) 18 aprile 2018

Anche gli addetti ai lavori non si divertono granché

…l’unica cosa positiva di #SampBologna è che tra nove minuti ci sarà l’intervallo. — Marco Bisacchi (@marcobisacchi1) 18 aprile 2018

Fine primo tempo, tutto in una parola

Una tristezza — fabrizio orso (@orsofab) 18 aprile 2018

Scatenato l’account fake di Giampaolo

Ho messo #Strinic per sorprendere #Donadoni. Bella sorpresa, come entrare in casa e trovare un cavallo.#SampBologna — Giampà (@giampyfans) 18 aprile 2018

Siamo lenti come la processione della Madonna Addolorata.#SampBologna — Giampà (@giampyfans) 18 aprile 2018

Manca quel briciolo di cattiveria in più per metterla dentro. Quel qualcosa che noi esteti del bel gioco chiamiamo CULO.#SampBologna #SampdoriaBologna — Giampà (@giampyfans) 18 aprile 2018

La zampata finale provoca il delirio nella Sud, e non diteci che vista dal divano è la stessa cosa