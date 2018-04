Genova. Genoa-Verona è il monday night che ha chiuso la 34esima di A. In questo modo si è cercato di evitare di intasare il traffico già notevole per Euroflora. E così non sono fioriti solo i gol del Genoa (tre reti non si vedevano da ottobre contro il Cagliari), ma anche i commenti su Twitter, con l’hashtag #GenoaVerona

Si comincia con le grandi domande

Pecchia maestro di vita

Si spera nell’ingresso di Pepito



Intanto in campo c’è Lapadula…

Il social network “esplode” al gol di Pandev



E sul gol del macedone arrivano anche racconti di “vita vissuta”

Anche internazionali!



Thanks to Goran Pandev for allowing me to legimately use the Italian for ‘little spoon’ during a commentary. I never thought I’d live to see the day when it was possible #GenoaVerona

— Andrew Pickering (@EatMyStoke) 23 aprile 2018