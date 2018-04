Coltiva marijuana in casa, pusher arrestato a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. Aveva in casa una pianta di canapa indiana. Ma anche 8 dosi di hashish già confezionate per un peso totale di circa 40 grammi.

Un 21enne colombiano è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure per “detenzione ai fini di spaccio”.

Il giovane, già gravato da pregiudizi di polizia, domiciliato in quella cittadina, poiché sottoposto a perquisizione personale e domiciliari, è stato trovato in possesso della pianta, della droga e di materiale per il confezionamento.