Cocaina in porto, il portuale arrestato: “Portiamo a termine il progetto, poi ci mangeremo un piatto di ravioli in santa pace”

Genova. “I guanti…fagli prendere i guanti…che quando fanno quel lavoro non gli rimangono le mani”, vale a dire le impronte digitali sulle borse e i panetti di cocaina. E’ Artur Mahmutaj, albanese di 37 anni, che rivolto al portuale della Culmv Massimo Rocca suggerisce di ricordare al terminalisfta Roberto Piano quali precauzioni prendere quando estrarrà i 66 panetti di cocaina dal container appena sbarcato dalla Carolina Star.

L’inchiesta è quella che a novembre dell’anno scorso ha portato in carcere, oltre a Rocca, Piano e Mahmutaj anche ik Dauti alias “Besnik”, albanese di 38 anni considerato il boss della gang di albanesi che aveva ordinato la cocaina per spacciarla soprattutto tra Milano e Pavia e Carmelo Rao, 59 anni. I 66 panetti come hanno dimostrato le analisti contenevano 45 kg di cocaina purissima.

I cinque, che si trovano tuttora in carcere, sono tutti accusati di traffico internazionale di stupefacenti. Oggi il sostituto procuratore della Dda Federico Manotti ha chiesto per tutti il giudizio immediato grazie proprio alle prove messe insieme nell’indagine degli uomini della guardia di finanza.

Intercettazioni telefoniche, ambientali, pedinamenti che hanno consentito di ricostruire passo passo gli accordi fra gli italiani e gli albanesi circa le modalità dello sbarco della droga fino al compenso, in cocaina: 14 chili da dividersi che però diventeranno 15 grazie a un accordo tra Rocca e Piano. Fatto che farebbe pensare che anche i portuali avessero i canali per rivendere proprio in proprio la cocaina.

Nelle intercettazioni che hanno consentito di arrivare agli arresti in flagranza al momento della consegna della droga ci sono tutti i dettagli del piano, dall’auto Cictroen C2 che viene consegnata da Rocca a Piano a Bolzaneto per portare materialmente fuori dal porto i sacchi con la cocaina al funzionamento dei controlli all’uscita del terminal, visto che l’auto entrerà nel terminal grazie a un pass della Culmv .

All’uscita invece – spiega Rocca – “Non c’è il controllo…ci sono dei vigilantes di merda…nel senso ci sono due metronotti…per l’uscita non c’è problema…in entrata ti dicono “il pass”…inc/le….ma in uscita… “.

Qualche giorno prima dell’operazione Rocca rassicura Piano che mostra alcuni dubbi circa gli albanesi: “Abbiamo sposato un progetto…portiamo a termine questo progetto e poi finalmente ci mangiamo un piatto di ravioli in santa pace”.