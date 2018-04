Coastal Rowing, successo per la giornata di gare a Sestri Levante

Sestri Levante. Bellissima giornata, perfetta per la gara di Coastal Rowing organizzata dalla Lega Navale di Sestri Levante, domenica 29 aprile. Oltre 120 i partecipanti, provenienti prevalentemente dalla Liguria, pur non mancando società toscane e lombarde. Gli equipaggi si sono cimentati sulla distanza di 5.000 metri su un percorso ad anello all’interno della magnifica Baia delle Favole, suddivisi in quattro batterie.

La prima batteria ha visto primeggiare nel quattro Senior maschile la Canottieri Sanremo 1 (Bestagno, Fantazzini, Gallo, Magher, tim. Crespi) davanti a Rowing Club San Michele (Dalton, Ferrari, Alessio, Caotti, tim. Maddalo), Canottieri Sanremo 2 (Quilici, Lanteri, Maravaldi, Crotta, tim. Flore), LNI Sestri Levante 1 (Figaro, Malavasi, Bo, Perazzo, tim. Ballero) e Lega Navale Sestri Levante 2, (Pecci, Cascino, Ballotta, Bacigalupo, tim. Antognetti), mentre nel doppio Senior maschile sul gradino più alto è salita La Lega Navale Sestri Levante (Sanguineti, Franchini) seguita da Canottieri Sampierdarenesi (Venzano, Campus)

Hanno chiuso la batteria i singolisti Master maschili dove ha prevalso Eric Panzi su Daniele Mezzanotte, entrambi della Cerro Sportiva, seguiti da Giorgio Bani della Canottieri Firenze. Nella seconda batteria con i quattro Master maschili, la prima piazza è andata alla Canottieri Sanremo 2 (Flore, Buquicchio, Martelli, Balestra, tim. Alberti) seguiti da Canotieri Sanremo 1 (Rolando, Battaglia, Sibona, Boisco, tim. Zanon), Rowing Club San Michele (Silvano, Edera, Bianchi, Poli, tim. Poli ), Canottieri Firenze (Amorini, Carotti, Bardazzi, Grazzi, tim. Peruzzi), Rowing Club Genovese (Brera, Castrogiovanni, Coppa, Mignone, tim. Tebaldi), mentre nel doppio Master maschile ha visto primeggiare la Canottieri Firenze (Biagini, Mazzetti) seguita da Canottieri Sanremo (Mager, Ingenito) e Lega Navale Sestri Levante (Laganà, Cassano).

Nella terza batteria sono andate di scena le donne nel quattro Master con la vittoria della Sanremo 2 (De Marco, Ricci, Balestra, Bongiovanni tim. Fantazzini) seguite da Canottieri Sanremo 1 (Ivanois, Porcellana, Maccà, Crespi, tim. Magher), Canottieri Sanremo 3 (Ardissone, Zanon, Ceriolo, Filippi, tim. Ingenito), Rowing San Michele (Gosio, Poli, Maddalo, Ghigliotti, tim. Ferrari), LNI Sestri Levante (Ballero, Solinas, Quadri, Roncone, tim. Antognetti).

Nella quarta ed ultima batteria il quattro Master femminile ha visto imporsi l’Elpis (Kramer, Moscatelli, Moro, Massaferro, tim. Bagorda) sulla Cerro Sportiva (Rasini, E. D’Alba, T. D’Alba, Stocco, tim. Panzi) mentre nel doppio ha primeggiato il Rowing San Michele (Franzetti, Mattalo) e per finire il singolo dove ha prevalso Micaela Spertini su Matilde Brunati della Cerro Sportiva.

Il Trofeo Alessandro Malatto è andato al quattro Master maschile della Canottieri Sanremo. A seguire premiazione con buffet abbondante come da tradizione. “Si ringrazia I Bagni Liguria che come sempre hanno ospitato le prime fasi del consiglio di regata” fanno sapere dalla LNI Sestri Levante.