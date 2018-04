Genova. Cinquina vincente per il CDM futsal Genova nel ventunesimo turno del campionato di Serie B di futsal: contro il Città di Massa il team genovese ha così conquistato tre punti importanti per confermare il suo terzo posto in classifica.

Michele Lombardo ha mandato in campo Pozzo, Lombardo, Foti, Roncagliolo, de Jesus, Santi, Ricchini, Mannone, Costa, Gutiérrez, Sacco, Mazzariol.

Una vera prova di squadra quella disputata a Varazze dal CDM, con cinque marcatori diversi nel corso della gara: a segno sono andati Lombardo, De Jesus, Gutiérrez, Ricchini, Santi.

Una sola giornata alla conclusione della regular season per il CDM, che ormai non può modificare il suo piazzamento: è quasi giunto il momento delle sfide playoff, per cercare una nuova strada verso la promozione.