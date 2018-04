Chiude tipografia e la “principessa delle stampanti” lascia Genova

Genova. Trasporto particolare questa mattina, in piazza Fontane Marose, dove è stata caricata a bordo di un tir una “original heidelberg einfarben offset oder letterset”, un imponente macchinario definito, dagli appassionati, “Princesse of the presses”, la principessa delle stampanti.

Si tratta di uno strumento che era utilizzato in un una tipografia del centro, che ha chiuso i battenti, e che permetteva di realizzare stampa offset e letterset, processi di stampa piana e a bassorilievo.

Nonostante l’evoluzione della stampa digitale, infatti, questo tipo di tecnica viene ancora utilizzata per lavorazioni particolari, di maggiore pregio anche per la sua particolare caratteristica di rendere i testi “tattili”, incavati o rialzati rispetto alla normale stampa.

Adesso, con la chiusura di questa storica stamperia restano ancora poche le “botteghe artigiane” dove si lavora ancora con i metodi tradizionali e dove si può ancora respirare il profumo dell’inchiostro. La Heidelberg, comunque, non sarà dismessa ma, molto probabilmente, continuerà a lavorare in una bottega artigiana fuori Genova.