Chiese in Musica, sabato 7 il “gran finale” dell’edizione pasquale

Genova. Grande chiusura per l’edizione pasquale di ”Chiese in musica”, che sabato 7 aprile propone tra gli appuntamenti un concerto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice, ospite speciale di una rassegna che sta riscuotendo un grande successo di pubblico.

Proprio per il favore riscontrato nel pubblico, genovese e non, “Chiese in musica” si ripeterà con appuntamenti ricorrenti mensili nel corso di tutto l’anno: cori e musicisti interessati a partecipare alla rassegna possono ancora aderire compilando il form sul sito del Comune di Genova.

«Chiudiamo col “botto” questa edizione di “Chiese in musica”, con il concerto del Carlo Felice, che rappresenta sicuramente un ulteriore valore aggiunto per una rassegna che sta appassionando turisti e anche genovesi– dichiara l’assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli -. Vincente è stata la proposta di un tipo di ascolto della musica particolare e raffinato, che abbina la bellezza delle composizioni a quella degli interni delle Chiese del Centro città. “Chiese in musica” è già e diventerà sempre più una proposta di punta per la nostra città: per renderla ancora più qualificata invitiamo ancora una volta le realtà musicali genovesi a partecipare, in una vetrina speciale che vogliamo continuare a dedicare a chi lavora con la musica con impegno e passione. Rivolgo un forte grazie alle 13 realtà musicali che hanno aderito con passione, professionalità e impegno a questi appuntamenti proposti dal Comune di Genova».

Questo il programma dei concerti di sabato 7 aprile, tutti ad ingresso gratuito.

Ore 15,00

Chiesa di San Luca

LAURA ANNA PECCENINI, SOPRANO

PAOLO VIGO, PIANOFORTE/ORGANO

LORENZO VIGO, VIOLINO

Programma

J.S.Bach, Bist du bei mir

G.B. Pergolesi, Cujus animam (da Stabat Mater)

C. Gounod, Repentir

J. M. Siougos, Vierge Marie

M Frisina, Magnificat

G. B. Campodonico, Ave Maria Coeloreum

C. Frank, Panis Angelicus

P. Vigo, 4 preghiere Mariane

Ave Maris Stella

Salve Regina

Tota Pulchra

Ave Maria

Spritual, By and by

Ore 16,30

Chiesa Nostra Signora della Consolazione e San Vincenzo Martire

ORCHESTRA DEL TEATRO CARLO FELICE

Elisabetta Garetti Direttore e primo violino

Programma

Tomaso Albinoni Concerto n .7 op. 5 in re minore per orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart Adagio e fuga in do minore K546

Edward Elgar Serenata in mi minore op. 20

Benjamin Britten Simple symphony op. 4

Ore 18

Museo Diocesano

CORO SOREGHINA

Programma

Al Comando Dei Nostri Ufficiali (Arm. A. Pedrotti)

Monte Canino (Arm. Mingozzi)

Gran Dio Del Cielo (Arm. L. Pigarelli)

Ai Preat (Arm. L. Pigarelli)

Da Udin Siam Partiti (Arm. A. Dodero)

Senti Cara Nineta (Arm. G. Grosselli)

Tranta Sold (Arm. Cauriol)

In Cil ‘E Je’ Une Stele (Arm. A. Mascagni)

Ave Maria (Mus. B. De Marzi)

Benia Calastoria (Par.E Mus. B. De Marzi)