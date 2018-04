Chiavari città ciclabile, installate le nuove rastrelliere. Fuori dai parcheggi, bici rimosse

Questa mattina è iniziata l’installazione delle nuove rastrelliere porta biciclette (primo lotto) volute dall’amministrazione comunale, al fine di dare la possibilità ai cittadini, che utilizzano la bici per i propri spostamenti, di poterla posteggiare in modo ordinato, adeguato e consono.

La fornitura di 37 rastrelliere modello Verona è stata affidata alla ditta veronese TL di LENTINI TOMMASO, per un importo pari a € 29.738,23 Iva inclusa.

“Chiavari si configura come città ‘ciclabile’, dove la quantità di biciclette in circolo è davvero alta – dichiara il Consigliere delegato Giorgio Canepa – Oggi abbiamo posizionato le prime rastrelliere appartenenti al primo lotto d’installazione, provvederemo nel prossimo mese a collocare le restanti disponibili, ma solo dopo aver fatto una verifica completa di quelle attualmente ubicate nelle zone più periferiche della città, considerando le stesse come parte integrante di Chiavari”

Coloro che posteggeranno le biciclette in situazioni non conformi saranno informati con un primo avviso ed il suggerimento del luogo consono al parcheggio, e solo in un secondo momento si procederà con la rimozione: “Facciamo appello a tutta la cittadinanza affinché si comporti in maniera corretta, senza transitare e posteggiare le proprie bici sui marciapiedi o nei luoghi a loro interdetti”.

Aggiunge il Sindaco Marco Di Capua: “Era necessario procedere con l’acquisto di nuove rastrelliere, data la mancanza sul territorio comunale di un numero consono di stalli a loro adibiti. Anche ieri, durante l’incontro con i ragazzi della Scuola Della Torre, mi è stato richiesto di incrementarne il numero, soprattutto nelle zone più frequentate dagli studenti. Stiamo valutando la possibilità di acquistarne altre e di distribuirle in tutti i quartieri di Chiavari.”

Zone Individuate per Cicloposteggi – Primo lotto

Piazza Verdi:

– rimozione di 2 vecchie rastrelliere lato mare (vicino ai portici), sostituite da stalli per scooter

+ 6 portabiciclette nuovi da 6 posti, tipologia 90°, sul lato a monte della piazza a ridosso del muro del parco Rocca

Piazza Fenice:

– rimozione di 2 vecchie rastrelliere (lato mare), vicino ai portici

+ 4 portabiciclette nuovi da 6 posti, tipologia 90°, sul lato mare della piazza (angolo vicino al negozio di strumenti musicali Soldiesis)

Via Ravaschieri:

Al momento resta in sospeso (in attesa dello studio sulla mobilità), anche se questa zona è molto adatta alla sosta delle biciclette. Ci si riserva in una seconda fase di procedere con adeguata soluzione.

Via Dallorso:

+ 3 portabiciclette nuovi da 6 posti, tipologia 90°, accanto/a ridosso del muro del Banco di Chiavari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Remolari e via S.Antonio

Via Remolari:

+ 2 rastrelliere vecchie (recuperate dalle vie precedenti) nei sottoportici di metà via

Piazza Matteotti:

+ 3 portabiciclette nuovi da 6 posti, tipologia 90°, davanti al Caffè Bocchia a ridosso dell’attuale ringhiera che cinge il marciapiede

Via Bontà:

+ 2 portabiciclette nuovi da 6 posti, tipologia 45°, nel tratto in prossimità di via Vittorio Veneto, collocate lato Piazza Roma

Piazza Roma:

+ 2 portabiciclette nuovi da 6 posti, tipologia 90°, accanto alle aiuole di metà piazza, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali che conducono al monumento

Corso Dante:

+ 2 rastrelliere vecchie nei sottoportici ampi tra piazza Cavour e la rotonda di Viale Kasman

Via Entella, lato piscina comunale:

– rimozione dei portabiciclette – paletti attuali, da conservare per altre installazioni

+ 4 portabiciclette nuovi, tipologia 90°, in sostituzione dei paletti

Piazza Nuovo Mercato (Ri), angolo tra via Canale e via Ugolini:

+ 4 portabiciclette nuovi, tipologia 90°, al posto di alcuni stalli auto

Via G. Ghio:

+ 1 portabiciclette nuovo, tipologia 90°, accanto all’accesso dell’ex ospedale, previa rimozione motorini (non ci sono gli stalli disegnati in terra)

Totale intervento posizionamento rastrelliere:

rimosse n. 4 vecchie rastrelliere, riposizionate in altre zone

collocati n.21 nuovi portabiciclette, tipologia 90°

collocati n. 2 nuovi portabiciclette, tipologia 45°