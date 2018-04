Champions League: Pro Recco in trasferta a Bucarest

Recco. Tre punti per blindare il primo posto: è vigilia di Champions League per la Pro Recco che oggi pomeriggio partirà alla volta di Bucarest.

Domani, mercoledì 18 aprile alle ore 17,30, i biancocelesti saranno ospiti della Steaua, terzultima nel girone B guidato dalla truppa di mister Vujasinovic.

L’allenatore serbo ha tutti gli effettivi a disposizione e potrà contare su Michael Bodegas, tra i migliori nell’Europa Cup disputata a Rijeka che ha visto il Settebello salire sul gradino più basso del podio.

“La gara di domani è l’occasione per fare un passo in avanti nel nostro percorso di crescita collettiva – osserva l’universale biancoceleste -. Non abbiamo tanto tempo prima delle finali, quindi ogni match si deve affrontare con la massima concentrazione e determinazione. Siamo entrati nell’ultimo periodo di carico della stagione ma nonostante la stanchezza che si potrebbe fare sentire, dovremo essere bravi a usare tutte le partite per crescere sia a livello tecnico sia tattico. La Steaua è una squadra fisica: avremo l’opportunità di lavorare sull’uno contro uno pur rispettando quelle che saranno le istruzioni tattiche del mister“.