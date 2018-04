Certosa, smottamento in via del Castelluccio, strada chiusa ai veicoli. Nessun pericolo per le abitazioni

Genova. La terra frana ancora: le continue piogge di questi giorni stanno appesantendo una situazione storicamente fragile, aumentando le criticità sui territori.

Questa mattina i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti su uno smottamento avvenuto in via del Castelluccio a Certosa.

Vi sono numerose palazzine della via soprastante ma nessuna di esse è in pericolo. L’accesso ad esse può avvenire esclusivamente per via pedonale. Il transito veicolare è interdetto.