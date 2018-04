Certosa, scooter contro auto in via Canepari: traffico in tilt

Genova. Incidente poco dopo le 19 in via Canepari a Certosa. Uno scooter è finito contro un auto in una dinamica da accertare ed è finito sull’asfalto.

L’uomo di circa 40 anni è stato soccorso dalla croce rosa rivarolese: è cosciente ma è stato immobilizzato e poi trasportato in codice giallo al villa Scassi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico visto che via Canepari è a una corsia e le auto non possono transitare fino alle 20 sulla corsia del bus.

In caso contrario la multa è certa.

Ripercussioni sul traffico anche nella parallela via Jori.

(Foto di Carmelo Mulé)