Centro storico, arrestato con un etto di cocaina da 13 mila euro in tasca. L’operazione della polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne originario dell’Albania per la detenzione di 105,53 grammi di cocaina.

Nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico cittadino, i poliziotti del Commissariato Centro hanno fermato martedì mattina l’uomo, privo di permesso di soggiorno in Italia e senza una fissa dimora.

L’uomo è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente, 105,53 grammi di cocaina pura all’85% che, una volta “tagliata”, avrebbe consentito di ottenere più di 500 dosi, fruttando oltre 13.000 euro. Nella direttissima di questa mattina il giudice ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere.