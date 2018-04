Il CDM travolge il Sant’Agata e passa al secondo turno dei playoff

Genova. Il CDM Futsal Genova vince anche la sfida di ritorno del primo turno dei playoff e prosegue la sua corsa versso la Serie A2: 9-2 il risultato di sabato pomeriggio contro il Sant’Agata futsal 2004.

All’andata si era chiusa 3-7 per i genovesi, che hanno confermato l’ampio margine rispetto ai diretti rivali anche nel ritorno: a segno per ben quattro volte Luan Costa, i cui gol sono stati accompagnati dalla doppietta di Mazzariol e dalle reti di Foti, De Jesus e Piccareta. Grande la soddisfazione nell’ambiente genovese del calcio a cinque, dove il CDM rappresenta una vera eccellenza, capace di sognare ancora la promozione in Serie A2.

Ora spazio al secondo turno dei playoff, seconda tappa di un susseguirsi di match per una manciata di posti in Serie A2. Quasi sicuramente la sfida sarà contro l’Olimpia Regium, con cui il CDM futsal Genova già si è scontrato nel girone C: saranno incontri tesissimi e di grande equilibrio e si svolgeranno sabato 5 e sabato 12 maggio. Il CDM disputerà la prima gara in trasferta.