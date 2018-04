CDM futsal Genova vincente: 3-7 all’andata bolognese

Genova. Il CDM futsal Genova vince l’andata dei playoff e si prenota la vittoria nello scontro diretto: il Sant’Agata futsal 2004 ha lasciato strada per 3-7, quasi un’ipoteca sul ritorno.

A guidare i genovesi di Michele Lombardo il poker di João Paulo Mazzariol, vero leader in campo del CDM: insieme a lui a rete anche Hugo de Jesus, Raúl Solano Gutiérrez e Offi Santi.

Nonostante il terzo posto nel girone, quindi, per il CDM si prospetta la possibilità di una promozione in Serie A2 che sarebbe davvero storica. Il futsal ligure continua così ad avere la possibilità di uno spazio di grande visibilità a livello nazionale.

La grande attesa è per il ritorno: il calcio insegna la possibilità di rimonte eroiche, ma il CDM giocherà in casa con la concreta possibilità di superare la rivale bolognese: questo aprirebbe la porta al turno successivo dei playoff, verso le finali che consegneranno le due promozioni in Serie A2. L’Olimpia regium ha vinto lo scontro di Bagnolo per 3-9 e potrebbe essere la rivale diretta del CDM in caso di passaggio del turno.