Genova. Il 29 marzo si è disputata la Final eight del campionato di Coppa Italia di Serie B: per la prima volta un team ligure ha preso parte a questa manifestazione la pagina di storia è stata scritta dal CDM futsal Genova.

L’avventura del CDM si è conclusa al primo turno, con la sfida contro l’Italia coffee Petrarca; il team di Lombardo ha ceduto ai rivali di Padova, ma è uscito a testa alta da una sfida ddifficile e nuova per il futsal ligure.

CDM in campo con Pozzo, Lombardo, Foti, De Jesus, Piccarreta, Offidani, Ricchini, Mannone, Luan Costa, Solano Gutierrez, Sacco, Mazzariol; il Padova risponde con una formazione di altissimo livello, da categoria superiore, e parte favorita. Il team di Gianpaolo parte forte e va in vantaggio con due gol nei primi quattro minuti, quindi chiude il primo tempo sul 3-1. Nella seconda frazione i veneti allungano ancora, Ricchini fa del suo meglio per contenerli, ma la gara si chiude sul 5-2.

“Siamo entusiasti di partecipare a questo evento, contenti di incontrare subito Petrarca Padova, la squadra accreditata alla vittoria finale, in una cornice di pubblico sicuramente di altissimo livello – aveva dichiarato il presidente Matteo Fortuna sulla pagina Facebook, prima della manifestazione – Una bella cosa, in Liguria non ci era mai riuscito nessuno ad arrivare cosi in alto. Il nostro obiettivo è andare a questa kermesse per fare bella figura, ci saranno televisioni, grande seguito. Vogliamo divertirci e fare una bella esperienza”: sono parole che rimangono valide anche al termine dell’esperienza, in attesa di nuove frontiere che il CDM potrà spingersi a esplorare, portando in alto la Liguria del calcio a cinque.