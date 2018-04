Genova. Playoff confermati: con l’ultimo turno della fase a gironi della Serie B, il CDM futsal Genova ha conquistato il pass per le sfide decisive in materia di promozione, giusto coronamento per una stagione davvero entusiasmante.

La sconfitta dell’ultima giornata è stata senza conseguenze su una classifica già confermata e bloccata: la testa – ma anche le gambe – erano già rivolte alla sfida imminente delle prossime settimane, che potrebbe portare il CDM addirittura in Serie A2. A Reggio Emilia, allora, ha prevalso il Bagnolo, che si è imposto per 4-3: tra i genovesi le reti sono state di Mazzariol, Offidani e Solano.

Per la società del presidente Fortuna e di mister Lombardo la soddisfazione è il terzo posto, che apre la via agli scontri diretti. Il girone C è stato vinto dal Futsal Pistoia, che nell’ultimo turno ha sorpassato l’Olimpia regium, a riposo.

Sabato 21 aprile inizieranno le sfide playoff: l’incontro di andata contro il Sant’Agata futsal Bologna si svolgerà nel capoluogo emiliano. La società genovese, inoltre, sta cercando di organizzare una trasferta comune in autobus per i suoi supporter.