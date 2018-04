Prima Categoria: la Dianese e Golfo si aggiudica la Coppa Liguria

Genova. Si è conclusa oggi, con la finalissima giocata sul campo Baciccia Ferrando di Genova Pra’ tra Dianese e Golfo e Monterosso, la Coppa Liguria di Prima Categoria 2017/18.

Il trofeo è stato vinto dalla Dianese e Golfo. La squadra di mister Enrico Sardo si è imposta per 3-0 sugli spezzini con reti di Numeroso, Avignone e Arrigo.

In semifinale la Dianese e Golfo aveva battuto per 4-0 la Superba sul campo di casa, per poi perdere 2-1 sul terreno dei genovesi.

Il Monterosso aveva eliminato il Bogliasco: 3-1 all’andata sul campo degli spezzini; 1-0 per i bogliaschini nel ritorno tra le mura amiche.