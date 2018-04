Genova. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato undici calciatori del girone C di Prima Categoria.

Andrea Mascia (Begato Calcio) è stato squalificato per tre turni in quanto “espulso per d.a., alla notifica del provvedimento si dirigeva con tono aggressivo e minaccioso verso il direttore di gara, venendo prontamente fermato, con la forza, dai propri compagni”.

Due turni di stop per Dario Morani (Sampierdarenese) perché “a fine gara ingiuriava il direttore di gara”.

Dovranno saltare la prossima partita Giacomo Nassano, Andrea Piazze (Calvarese), Filippo Assalino, Omar Luca Levaggi (Caperanese), Alessio Cannizzaro, Matteo Pulina (Sampierdarenese), Francesco Biggi (San Gottardo), Armando Bertolotto (Sciarborasca), Emanuele De Vincenzo (Via dell’Acciaio).

Pietro Fanzecco, dirigente del Voltri 87, è stato inibito fino al 26 aprile. Gianni Felicita, dirigente del Bogliasco, è stato inibito fino al 19 aprile.

Francesco Gatto, massaggiatore della Sampierdarenese, è stato squalificato fino al 19 aprile.

La classifica marcatori dopo 26 giornate:

16 reti: Draghici (Vecchiaudace Campomorone).

15 reti: Gesi (Via dell’Acciaio), M. Mori (Varazze Don Bosco).

13 reti: Rossi (Sampierdarenese), Levaggi, Picasso (Caperanese), Carrubba (Sampierdarenese), Veroni (Bogliasco).

11 reti: Rattini (Bogliasco), Prestanizzi (San Gottardo).

10 reti: Leto, N. Rossetti (Isolese), Crosetti (Bogliasco).

9 reti: Romei (San Gottardo), Angella (Sciarborasca), Colella (Via dell’Acciaio), Soracase (Calvarese).

8 reti: Messina (Sampierdarenese), Favali (San Gottardo).

7 reti: Galasso (Sciarborasca), Amirante (Isolese), Piazze (Calvarese), Colombi, Paini (Varazze Don Bosco), Sangineto (Voltri 87), Casanova (Vecchiaudace Campomorone).

6 reti: Flori (Vecchiaudace Campomorone), M. Casu (Stella Sestrese).

5 reti: Ventura (Ravecca), D’Elia (Bogliasco), Taravella (Ca de Rissi San Gottardo), Garetto, Perrone (Varazze Don Bosco), Aufiero (Stella Sestrese).

4 reti: Dassereto (Ravecca), Fasciolo (Prato), De Vincenzo, Bosio (Via dell’Acciaio), Comberiati, Ballabene, Moreno Ortega (Ca de Rissi San Gottardo), Rizzo (Isolese), Kepi (Varazze Don Bosco), De Ferrari, Malinconico (Bogliasco), Lamuedra (San Gottardo), Giuri (Sampierdarenese), Loero, Assalino (Caperanese), Rizza (Voltri 87), Oneto (Vecchiaudace Campomorone).

3 reti: Giampieri (Begato Calcio), Aiello, Dell’Innocenti (Sciarborasca), Machado, Reina (Voltri 87), Benati (Calvarese), F. Baroni, Gagliardi, L. Baroni (Varazze Don Bosco), Ciliberti (Bogliasco), Tacchino (Via dell’Acciaio), Rolandelli (Caperanese), Lucà, Puggioni, Zamana, Serpe (Prato), Barbieri, Cavallaro (Ca de Rissi San Gottardo), Tedeschi, Rebecchi, Gallo (Sampierdarenese), D. Ferrando, Parisi (Stella Sestrese), Remorino, Prestia, Migliaccio (Isolese).

2 reti: Pastorino, Arrache (Vecchiaudace Campomorone), Rovelli (Stella Sestrese), Sechi (Ravecca), Mascia, Russotto, Hoti (Begato Calcio), Ferretti, Zecca (Varazze Don Bosco), Nania, Bruzzese (Sciarborasca), L. Aly, Musiari (Via dell’Acciaio), Carrà, Mazzolla, Barone, Lodi, Traverso (San Gottardo), Rittore, Fedri, Bianchi, Gaggero (Voltri 87), Bettalli, Spinetti (Bogliasco), S. Malatesta, Musante, Porro (Calvarese), A. Cogozzo, Imporzani, Turcato, Sambuceti (Caperanese), Nocera, Seminara (Isolese), Arcuri, Angotti, Tabiolati, Fotea, Maffia (Prato), Morani, Bianchi (Sampierdarenese).

1 rete: Fancello, Vallarino, Avella, Comisso, Bertolotto (Sciarborasca), Magri, Pedemonte, Di Cera, Pretto (Voltri 87), Faraci, A. Marcenaro, Amato, Mazzotta, Giampieri (Begato Calcio), L. Della Giovanna, Adinolfi, Pitto (Prato), Nassano, Ara, Muzio, Rametta, Rondanino, Cavagnaro, De Ferrari (Calvarese), Lupi, Rizqaoui, Ratto, Messina (Sampierdarenese), Mai, E. Papatola, Ruiz, Machuca Bravo, De Vecchis, Vecchietti, Daneo, Giuggiari (Ravecca), Moretti, Capitelli, Calissi (Bogliasco), Biggi, Pantanella, Camarda, Cozza (San Gottardo), Pittaluga, D’Errico, Muratore, De Montis, Profumo (Vecchiaudace Campomorone), Guzzo, Biello, Trucco (Via dell’Acciaio), Verardo, Stornello, F. Mori, Minetto, Parisi, D’Aloisio (Stella Sestrese), Greco, Keita, Cosentino, Ferrari, Danfakda (Ca de Rissi San Gottardo), M. Savaia, Pietra, Porcella, Maisano (Isolese), Piccardo, Rampini, Morando, Cerminara, G. Maralino, Franzone (Varazze Don Bosco), Dondero (Caperanese).

Autoreti: 2 Pittaluga (pro Voltri 87, pro Caperanese); 1 Maghamifar, Castelli (pro Ca de Rissi San Gottardo), Maggiora (pro San Gottardo), Alushay (pro Via dell’Acciaio), Rampini, Pitto (pro Isolese), Pantanelli (pro Prato).