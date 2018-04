Genova. Altri due recuperi del girone C di Prima Categoria sono stati disputati. Il Prato ha rifilato un 5-0 al San Gottardo con reti di Puggioni, Lucà, Fasciolo, autogol di Pantanelli e Angotti. Vittoria in trasferta per la Vecchiaudace Campomorone: 1-3 sul campo del Begato Calcio; per i vincitori a segno Flori, Arrache e Pastorino, per i locali gol di Giampieri su rigore.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, sette giocatori sono stati squalificati per una giornata. Si tratta di Chavez Fedri, Roberto Magri, Alessandro Sangineto (Voltri 87), Mirko Vecchietti (Ravecca), Alessandro Porro (Calvarese), Federico Pitto (Prato), Davide Capelli (San Gottardo).

Carlo Schelotto, dirigente dello Sciarborasca, è stato inibito fino al 19 aprile.

La classifica marcatori dopo 25 giornate:

16 reti: Draghici (Vecchiaudace Campomorone).

15 reti: Gesi (Via dell’Acciaio).

14 reti: M. Mori (Varazze Don Bosco).

13 reti: Rossi (Sampierdarenese), Levaggi (Caperanese), Carrubba (Sampierdarenese).

12 reti: Veroni (Bogliasco).

11 reti: Rattini (Bogliasco), Prestanizzi (San Gottardo).

10 reti: Leto, N. Rossetti (Isolese).

9 reti: Colella (Via dell’Acciaio), Soracase (Calvarese).

8 reti: Angella (Sciarborasca), Favali, Romei (San Gottardo), Crosetti (Bogliasco).

7 reti: Colombi (Varazze Don Bosco), Messina (Sampierdarenese), Sangineto (Voltri 87), Casanova (Vecchiaudace Campomorone), Picasso (Caperanese).

6 reti: Amirante (Isolese), Flori (Vecchiaudace Campomorone), M. Casu (Stella Sestrese), Piazze (Calvarese), Paini (Varazze Don Bosco).

5 reti: Ventura (Ravecca), D’Elia (Bogliasco), Taravella (Ca de Rissi San Gottardo), Perrone (Varazze Don Bosco), Galasso (Sciarborasca), Aufiero (Stella Sestrese).

4 reti: Dassereto (Ravecca), Fasciolo (Prato), De Vincenzo, Bosio (Via dell’Acciaio), Comberiati, Ballabene, Moreno Ortega (Ca de Rissi San Gottardo), Rizzo (Isolese), Garetto, Kepi (Varazze Don Bosco), De Ferrari, Malinconico (Bogliasco), Lamuedra (San Gottardo), Giuri (Sampierdarenese), Loero, Picasso, Assalino (Caperanese), Rizza (Voltri 87), Oneto (Vecchiaudace Campomorone).

3 reti: Giampieri (Begato Calcio), Aiello, Dell’Innocenti (Sciarborasca), Machado, Reina (Voltri 87), Benati (Calvarese), F. Baroni, Gagliardi, L. Baroni (Varazze Don Bosco), Ciliberti (Bogliasco), Tacchino (Via dell’Acciaio), Rolandelli (Caperanese), Lucà, Puggioni, Zamana (Prato), Barbieri, Cavallaro (Ca de Rissi San Gottardo), Tedeschi, Rebecchi, Gallo (Sampierdarenese), D. Ferrando, Parisi (Stella Sestrese), Remorino, Prestia, Migliaccio (Isolese).

2 reti: Pastorino, Arrache (Vecchiaudace Campomorone), Rovelli (Stella Sestrese), Sechi (Ravecca), Russotto, Hoti (Begato Calcio), Ferretti, Zecca (Varazze Don Bosco), Bruzzese (Sciarborasca), L. Aly, Musiari (Via dell’Acciaio), Carrà, Mazzolla, Barone, Lodi, Traverso (San Gottardo), Rittore, Fedri, Bianchi, Gaggero (Voltri 87), Bettalli, Spinetti (Bogliasco), S. Malatesta, Musante, Porro (Calvarese), A. Cogozzo, Imporzani, Turcato, Sambuceti (Caperanese), Nocera, Seminara (Isolese), Tabiolati, Fotea, Maffia, Serpe (Prato), Morani, Bianchi (Sampierdarenese).

1 rete: Fancello, Nania, Vallarino, Avella (Sciarborasca), Magri, Pedemonte, Di Cera, Pretto (Voltri 87), Faraci, A. Marcenaro, Mascia, Amato, Mazzotta, Giampieri (Begato Calcio), L. Della Giovanna, Adinolfi, Arcuri, Angotti, Pitto (Prato), Nassano, Ara, Muzio, Rametta, Rondanino (Calvarese), Lupi, Rizqaoui, Ratto, Messina (Sampierdarenese), Mai, E. Papatola, Ruiz, Machuca Bravo, De Vecchis, Vecchietti, Daneo, Giuggiari (Ravecca), Moretti, Capitelli, Calissi (Bogliasco), Biggi, Pantanella, Camarda (San Gottardo), Pittaluga, D’Errico, Muratore, De Montis, Profumo (Vecchiaudace Campomorone), Guzzo, Biello, Trucco (Via dell’Acciaio), Verardo, Stornello, F. Mori, Minetto, Parisi, D’Aloisio (Stella Sestrese), Greco, Keita, Cosentino, Ferrari, Danfakda (Ca de Rissi San Gottardo), M. Savaia, Pietra, Porcella, Maisano (Isolese), Piccardo, Rampini, Morando, Cerminara, G. Maralino, Franzone (Varazze Don Bosco), Dondero (Caperanese).

Autoreti: 2 Pittaluga (pro Voltri 87, pro Caperanese); 1 Maghamifar, Castelli (pro Ca de Rissi San Gottardo), Maggiora (pro San Gottardo), Alushay (pro Via dell’Acciaio), Rampini, Pitto (pro Isolese), Pantanelli (pro Prato).