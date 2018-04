Genova. Questa mattina poco prima delle 8, i vigili del fuoco di Chiavari, sono intervenuti a Casarza Ligure per uno smottamento. Una grossa fetta di collina è franata investendo la ditta di lavorazioni meccaniche IMI sita in via Farina.

La frana presenta un fronte di 60/70 metri per una altezza di 25/30. La terra ha interessato circa 600 mq dell’industria. Un cedimento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la nostra regione da diversi giorni.

Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. L’ intera fabbrica risulta inagibile. Sul posto è intervenuto anche il Sindaco del paese. E probabilmente si può ben dire che sia stata fortuna che nessuno sia rimasto coinvolto e travolto.