Casarza, frana su un capannone: le impressionanti immagini del momento del distacco

Casarza Ligure. Si stacca come la parete di un castello di sabbia fatto male. All’alba di oggi a Casarza Ligure una grossa frana è caduta su un capannone industriale. Per fortuna ancora non c’era nessuno al lavoro e quindi non si sono contati feriti o vittime.

Una parte di terreno ha ceduto per le abbondanti piogge di questi giorni. L’edificio della Industria Metalli (che impiega 67 persone) ha subito danni strutturali (alcuni vasche utilizzate per il raffreddamento dei materiali sono state distrutte) e ora al vaglio dei tecnici. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri e il sindaco di Casarza Giovanni Stagnaro.

Il sindaco ha firmato un’ordinanza di sgombero dell’area. Si aprirà un dialogo con la Regione Liguria per capire se sia possibile attivare la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti dell’azienda che, verosimilmente, non potranno tornare al lavoro molto presto.