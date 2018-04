Carignano, dopo alcuni mesi di stand-by riapre il distaccamento della Croce Bianca

Genova. Buona notizia per i residenti di Carigano. Dopo alcuni mesi di stop, a causa della sospensione della convenzione con il 118 GenovaSoccorso, il distaccamento di via Santa Chiara 45 della Croce Bianca tornerà attivo.

E’ la stessa storica pubblica assistenza genovese ad annunciarlo, sulla propria pagina Facebook.

Un presidio importante per la salute e la sicurezza dei cittadini, che torna dopo un periodo di vuoto.

La Croce Bianca Genovese è un associazione che offre 24 su 24 il servizio di ambulanza fin dal 1905. Espleta senza interruzione servizi di trasporto e di emergenza tramite la convenzione con il 118 GenovaSoccorso. E’ una delle più importanti, anche in termini di volontari e dipendenti, pubbliche assistenze a Genova. E’ presente in città con la sede di Piazza Palermo, il distaccamento al centro servizi di Molo Cagni, in porto, e ora – nuovamente – anche a Carignano.